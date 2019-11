Emmerich : Tisch-Verbot: Kantehm bekommt 20 Quadratmeter

Anfang September gab es einen Ortstermin der Politik am Rhein. Die Verwaltung hatte nichts vorbereitet, also stellten (v.l.) Gerd Gertsen, Botho Brouwer, Heinz-Günter Kantehm und Johannes ten Brink kurzerhand die Tische und Stühle vom Nachbarrestaurant vors "Empanadas". Foto: Christian Hagemann

Emmerich Ein paar spannende Wochen mit aufgeheizter politischer Atmosphäre gegen zu Ende. Ein paar Tische und Stühle am Rhein waren das Gesprächsthema des Sommers.

Zehn Jahre, mehrere Pächterwechsel und am Ende eine hartnäckige Berichterstattung der Rheinischen Post: Heinz-Günter Kantehm kann wohl bald endlich Tische und Stühle vor das ehemalige „Empanadas“ an der Promenade stellen. Das mittlerweile schon legendäre Tisch-Verbot am Rhein geht seinem Ende entgegen.