Emmerich Warum Tim Krebber die Bürgermeister-Frage noch offen lässt

In den vergangenen Jahren war es bei der CDU so, dass der Fraktionsvorsitzende später auch Bürgermeisterkandidat wurde. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Tim Krebber in zwei Jahren der Spitzenkandidat ist. Bis dahin muss er sich noch in viele Themen einfinden, wie er sagt. Der Fraktionsvorsitz kam überraschend, sagt er. Unter anderem deshalb ist es wichtig, dass er ein erfahrenes Team um sich hat. Sein Stellvertreter ist Sigmar Peters, Fraktionsgeschäftsführerin ist Sandra Bongers. Gerd Gertsen ist beratendes Mitglied im Fraktionsvorstand. Er war selber lange Jahre Fraktionsvorsitzender.