Emmerich : Till Nieke (18) geht zu "Jugend und Parlament"

Till Nieke aus Emmerich am Rhein Foto: Christian Wucherpfennig

Emmerich Der 18-jährige Till Nieke aus Emmerich am Rhein wird auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff am politischen Planspiel "Jugend und Parlament" teilnehmen. Das findet vom 23. bis 26. Juni im Deutschen Bundestag in Berlin statt. Dort wird der Schüler in die Rolle eines Abgeordneten schlüpfen. Zu "Jugend und Parlament" werden 355 Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet eingeladen. Das Planspiel soll Gesetzgebung für Jugendliche und junge Erwachsene nachvollziehbar machen.

Sie übernehmen die Rollen fiktiver Abgeordneter, werden mit Namen, Biografie und politischer Gesinnung ausgestattet und sollen vier fiktive Gesetzesentwürfe durch das Gesetzgebungsverfahren bringen. "Freiheit, Frieden und Demokratie werden nur dann fortbestehen, wenn es Menschen gibt, die sich hierfür einsetzen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bei jungen Menschen größeres Interesse für Politik und demokratisches politisches Engagement wecken", so Bundestagsabgeordneter Rouenhoff.

"Ich freue mich sehr, dass Till Nieke nach Berlin kommt", teilte er mit. Jugendliche lernten so parlamentarische Abläufe und Arbeit kennen und erführen, dass in einer Demokratie die Suche nach Kompromissen von entscheidender Bedeutung sei.

(RP)