Kein Platz mehr für Hunde in Emmerich Tierheim in Not - Warum die Hundesteuer nicht hilft

Ab November gibt es in Emmerich kein Tierheim mehr, das Hunde aufnimmt. „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass wir unseren Hundebereich ab dem 1. November 2023 schließen“, so das Team vom Verein für Tierschutz Hoch-Elten in den vergangenen Tagen auf Facebook (Die RP berichtete).