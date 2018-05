Emmerich: Thomas Meschkapowitz klagt gegen Rat

Emmerich Der Ratsherr will die Entscheidung zur Reduzierung der Größe des Emmericher Stadtrates anfechten. Er sieht die Rechte kleinerer Parteien gefährdet und hat vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf deshalb Klage eingereicht.

Der Hintergrund: In Emmerich leben mittlerweile knapp 30.900 Menschen. Deshalb müssten bei der Kommunalwahl 2020 eigentlich 44 Ratsmandate vergeben werden. Bisher waren es 34. Doch das brächte einige Probleme mit sich: Zum einen würde es für höhere Kosten beim Steuerzahler sorgen, zum anderen können offenbar nicht alle Parteien so viele Kandidaten für die Wahlbezirke stellen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die vorgesehen Erhöhung der Mandate nicht unverhältnismäßig ist, da die Grenze für die Anhebung um zehn Ratsmitglieder, die bei mehr als 30.000 Einwohner liegt, in Emmerich ja nur knapp überschritten wird.