Gastronomie : „Die letzten Monate waren sehr deprimierend“

Ein Bild aus besseren Zeiten, als der Eltener Gastronom Theo Wanders seine Spargel-Spezialitäten präsentierte und noch kein Mensch wusste, was sich hinter Begriffen wie „Inzidenz“ oder „2G-Regel“ verbirgt. Foto: van Offern, Markus (mvo)

ELTEN Corona erschwert den Gastronomen auch in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft. Theo Wanders will sein Hotel-Restaurant in Elten über die Weihnachtstage schließen. Warum, erklärt er der RP im Interview.

Von Emma Büns

Herr Wanders, wie sieht Ihr Angebot an den Festtagen in diesem Jahr aus?

THEO WANDERS Wir haben uns dazu entschlossen, das Lokal über die Festtage zu schließen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage und der erhöhten Infektionszahlen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir kein Weihnachtsmenü im Haus anbieten wollen. In den Jahren davor haben wir immer ein viergängiges Weihnachtsmenü mit verschiedenen Suppen, Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen für 39,50 Euro angeboten.

Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?

WANDERS Uns war das Risiko eines kurzfristigen Lockdowns in Deutschland einfach viel zu hoch, man kann praktisch wenig vorbereiten. Man sieht es bei den holländischen Kollegen: Die haben jetzt schon alle Produkte im Haus für das normale Weihnachtsmenü, haben ihre Menükarten fertig gedruckt. Und jetzt stehen sie da mit ihren Klamotten und können das alles einstampfen. Da tut es mir wirklich leid für unsere holländischen Kollegen, die haben genau so viel mit der derzeitigen Lage zu kämpfen wie wir. Außerdem bekommen unsere Mitarbeiter zu den Festtagen 125 Prozent Nettoaufschlag, also knapp 500 Euro pro Kopf, das ist dann in Zusammenhang mit dem geringen Besucheraufkommen nicht zu schaffen. Wir hätten auch lieber ein klassisches Menü mit schöner Tischdekoration im Haus angeboten. Das ist jetzt aber einfach nicht drin.

Wie lief denn das Vorweihnachtsgeschäft?

WANDERS Die vergangenen Monate des Weihnachtsgeschäfts waren schon sehr deprimierend. In diesem Jahr waren die Auftragsbücher eigentlich sehr gut gefüllt und wir als Team haben uns wirklich wahnsinnig auf die Vorweihnachtszeit gefreut – auch nach den Verlusten der vergangenen Monate. Doch im November und Dezember wurden viele Reservierungen kurzfristig storniert. Als die Infektionszahlen gestiegen sind, klingelte bei uns das Telefon. Da kommen wir auf knapp 1200 Leute, die ihre Reservierung nicht wahrgenommen haben. Die Weihnachtsfeiern wurden abbestellt ohne Ende. Das sind starke Einbußen, vor allem weil unsere Kosten ja genau so weiterlaufen.

Haben Sie trotz der Rückschläge eine Alternative für die Festtage geplant?

WANDERS Das haben wir. Wir bieten wie bereits 2020 ein Take Away-Menü an. Das ist dann komplett fertig vakuumiert und die Gerichte – von Kalbsrückensteaks bis hin zu Hirschragout mit Pilzen – kann Zuhause aufgewärmt werden Bis zum 20. Dezember konnten Gäste dieses Menü bestellen, am 24. Dezember werden die Portionen dann abgeholt. Das gesamte Menü kostet 28,50 Euro.

Wurde das Take Away-Menü gut angenommen?

WANDERS Ja, mit den Erträgen der angebotenen Weihnachtsmenüs zum Abholen sind wir einigermaßen zufrieden. Dahinter steckt natürlich eine gewisse Planung und Vorbereitung, aber wir müssen immer daran denken: Die Leute wollen Weihnachten feiern. Das ist nicht nur eine reine Nahrungsaufnahme. Die Familien wollen ein schickes Menü haben, das sie dann an ihren weihnachtlich eingedeckten Tischen gemütlich genießen können. Das ist für die meisten auch der Sinn der Festtage.

Der Lockdown lähmt das öffentliche Leben in den Niederlanden. Können Sie von der Situation im Nachbarland profitieren?