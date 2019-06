Theaterstück : Menschen mit Geheimnissen

iNFO

Termine Die Aufführungen finden am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr, und am Sonntag, 16. Juni, um 16 Uhr, im neuen Halderner Pfarrsaal an der Gerhard-Storm-Straße statt. Eintritt frei, Einlass jeweils eine halbe Stunde vorher.

Austausch Im Anschluss besteht Gelegenheit, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen und eigene Erfahrungen auszutauschen. Dafür bleibt das Pfarrheim geöffnet.