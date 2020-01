Schul-Aufführung : Theater-AG reist „In 80 Tagen um die Welt“

Ob London, Bombay oder Hongkong: Für die Theater-AG „Slow Motion“ des Gymnasiums Aspel geht es „In 80 Tagen um die Welt“ und an spannende Orte. Foto: scholten

Rees Das Ensemble des Gymnasiums Aspel begibt sich auf die Spuren von Jules Verne. Los geht es mit der Premiere am 5. Februar, der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die Kinderkrebshilfe.

Einmal um die ganze Welt geht es bei der diesjährigen Aufführung der Theater-AG „Slow Motion“ des Gymnasiums Aspel. Unter Leitung ihrer Lehrerinnen Susan Rüther und Stefanie Vastal begeben sich die 23 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis Q2 auf die Spuren von Jules Verne und reisen „In 80 Tagen um die Welt“. Die Premiere findet am Mittwoch, 5. Februar, um 18.30 Uhr im Pädagogischen Zentrum am Westring statt. Die zweite Aufführung beginnt am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kinderkrebshilfe sind willkommen.