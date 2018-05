Rees : The Sprities eröffnen "Konzert im Park"

"The Sprities" auf der Bühne - wenn auch hier nur zu viert im Bild. Die Gruppe hat inzwischen schon einige Konzerterfahrung. Foto: The Sprities

Rees Die Band aus Haldern will bei der Veranstaltung im Juni mit Spielfreude überzeugen. Die Formation - fast ein Familienprojekt - setzt auf ehrliche Texte und gitarrenlastige, eingängige Musik. Die RP präsentiert das Konzert.

Gut, dass ein gemeinsamer Freund im Keller ein paar Instrumente stehen hatte. Die griffen sich Max Reinders und sein Cousin Lukas Reinders kurzerhand auf einer Geburtstagsparty und unterhielten mit ihrer Musik die Gäste. Das machte den beiden so großen Spaß, dass ihr Entschluss feststand: "Wir gründen eine Band." Gesagt, getan, und nun eröffnen "The Sprities" aus Haldern am Samstag, 9. Juni, das "Konzert im Park" im Sinnesgarten der Lebenshilfe Rees-Groin.

In der jetzigen Besetzung gibt es die Band seit 2014. Neben Max (Gitarre, Gesang) und Lukas (Schlagzeug) gehören Julius Reinders (Gitarre, Gesang), Jan Flossmann (Gitarre) und Robin Gissing (Bass, Gesang) dazu.

Mit drei Vertretern der Familie Reinders handelt es sich dabei fast um ein Familienprojekt. "Das ist gar nicht so schlecht, weil man sich als Band untereinander gut verstehen muss. Wir können uns aufeinander verlassen", sagt Max. Ihre Musik siedeln die fünf zwischen Rock und Pop an, mit Elementen vom Blues-Rock. "Wir machen eingängige, greifbare Songs, die überwiegend auf Englisch sind. Dabei beschränken wir uns auf ein Minimum an Effekten", sagt der 26-Jährige. "Wir sind mit drei Gitarren auch sehr gitarrenlastig. Deshalb versuchen wir, uns gut zu ergänzen."

Ihre Songs sind meist Gemeinschaftsprojekte. "Bei den Proben jammen wir ein bisschen, und plötzlich hat einer von uns eine Idee. Den Text schreibt meist einer alleine, aber wir geben immer noch unsere Meinung dazu ab und verändern Musik und Text gemeinsam", sagt er. Geprobt wird am Wochenende, da einige Mitglieder während der Woche studieren.



Durch die gemeinsame Arbeit daran handeln die Songs von Themen, die die Musiker selbst beschäftigen. Am wichtigsten ist ihnen dabei der Spaß. "Wir haben kein großes Ziel, berühmt zu werden. Wir lassen es auf uns zukommen. Im Moment ist die Hauptsache, dass wir Spaß daran haben, eigene Musik zu machen."

Und diese Freude und Ehrlichkeit kommt auch beim Publikum gut an. Nach den Anfängen mit einem Konzert im Garten der Bekannten und im Jugendheim in Haldern waren The Sprities mittlerweile bei Rock in´t Dörp und Rock in´t Schöpken in Haffen dabei, traten bei Punk Meets People auf und waren auch in ihrem Heimatdorf in der Haldern-Pop-Bar auf der Bühne zu sehen. "Anfangs waren viele Freunde von uns da. Das ist natürlich schön, aber wenn Leute applaudieren und unsere Musik gut finden, die man nicht kennt, dann ist das ein Super-Gefühl", sagt Max. "Wir freuen uns immer, wenn Leute nach den Konzerten zu uns kommen, um mit uns über Musik zu reden."

Sie hoffen, dass es so auch beim "Konzert im Park" am 9. Juni sein wird. "Wir kennen den Organisator Ole Engfeld. Er hat selbst eine Band und wir haben uns immer schon viel über Musik unterhalten. Da haben wir uns natürlich gefreut, als wir das Angebot bekommen haben, dort aufzutreten", sagt Max.

Bei der Organisation der Veranstaltung wird die Lebenshilfe vom Haldern-Pop-Team unterstützt. Neben The Sprities tritt der Bocholter Solokünstler Lou Dynia auf.

Einlass ist um 18 Uhr, The Sprities betreten um 18.30 Uhr die Bühne. "Wir hoffen, dass wir unseren Spaß mit auf die Bühne bringen", sagen sie. Karten sind bereits im Vorverkauf zu haben, und zwar entweder direkt in der Lebenshilfe oder in der Bücherecke Rees sowie im Haldern- Pop-Shop. Die Tickets kosten elf Euro. Spontane Konzertbesucher haben die Möglichkeit, Karten für 14 Euro an der Abendkasse zu kaufen. Menschen mit Handicap und Mitglieder der Lebenshilfe erhalten vergünstigten Eintritt: sechs Euro im Vorverkauf, acht Euro an der Abendkasse.

(RP)