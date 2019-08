Sonnenenergie : Testphase für Photovoltaik im historischen Stadtkern von Rees

Rees Seit einiger Zeit wird darüber diskutiert, Solaranlagen auf den Dächern zu genehmigen. Testmodule sollen Aufschluss über Reflektionen geben.

(RP) Derzeit wird über die Gestaltungssatzung für den historischen Stadtkern Rees im Rat der Stadt Rees, im Fachausschuss und im Gestaltungsbeirat in Bezug auf Photovoltaikanlagen diskutiert. In der aktuell gültigen Fassung der Satzung sind solche Anlagen nur zulässig, wenn diese von der öffentlichen Verkehrsfläche nicht einsehbar sind. Diese Vorschrift steht in der Diskussion, da sie Photovoltaikanlagen auf den meisten Dachflächen im historischen Stadtkern verbietet.