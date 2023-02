Auf der A 3 bei Emmerich Tesla fliegt über Leitplanken und Graben

Am Donnerstag um 11.55 Uhr verlor er die Kontrolle über seinen Tesla, flog über die Leitplanken der A3, danach über einen Bach und landete am Ende mitten auf einer Grünfläche, ohne in den Graben, der sich daneben befindet, zu rutschen. Der Mann konnte den Wagen sogar eigenständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Pkw waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Emmericher Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle an und stellte den Brandschutz sicher.