Emmerich : Überblick: Das sind die Martinsumzüge

Die Anwohner der Straßen werden gebeten, mit Laternen zu schmücken. Foto: dpa

Emmerich Rund um den Martinstag am 11. November finden im Emmericher Stadtgebiet wieder die Umzüge zu Ehren des St. Martin statt. Hier alle Termine in den Ortsteilen und in der Innenstadt.

Rund um den Martinstag am 11. November finden im Emmericher Stadtgebiet wieder die Umzüge zu Ehren des St. Martin statt. Während der Umzüge werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, mit Rücksicht zu fahren. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass für die Umzüge zweitweise Verkehrsflächen gesperrt und Halteverbote eingerichtet werden müssen. „Es wäre schön, wenn die Anwohner der Zugwege ihre Häuser und Wohnungen mit Laternen und Lichtern schmücken“, schreibt die Verwaltung

Nachfolgend die Übersicht der einzelnen Termine und Zugwege:

Altstadt Donnerstag, 3. November, Beginn: 17.30 Uhr. Veranstalter ist das Martinskomitee Emmerich-Altstadt.

Zugweg Geistmarkt – Burgstraße – Agnetenstraße – Nonnenplatz – Wollenweberstraße - Paaltjessteege – Tillmannsteege – Kaßstraße - Neumarkt – Alter Markt – Steinstraße – Rathausvorplatz. Vor dem Umzug findet auf dem Rathausvorplatz eine Mantelteilung statt.

Hüthum Freitag, 4. November, Beginn: 17.45 Uhr. Veranstalter ist das Martinskomitee St. Georg Hüthum-Borghees.

Zugweg Am Broinsken – Kleysche Straße – An der Laak – Clemens-Augusut-Straße – Obere Laak – B8/ Eltener Straße – Ingenkampstraße – Leege Weide – Flurstraße – Weidenstraße – B8/Eltener Straße - Schulhof

Leegmeer Sonntag, 6. November, Beginn: 17.00 Uhr. Veranstalter ist das Martinskomitee Hl. Geist, Leegmeer

Zugweg Leegmeer-Grundschule – rechts Wassenbergstraße – links Berliner Straße – bis Kreisverkehr Berliner Straße – Am Beyenkamp – Netterdensche Straße – Dechant-Sprünken-Straße – links Spillingscher Weg – rechts Sternstraße – links Sonnen-/Mondweg – links Am Hasenberg – links Am Flachsacker – rechts Dachsweg – links Am Hasenberg – Hansastraße – rechts zurück zur Schule

Arche Noah Mittwoch, 9. November , Beginn 18.00 Uhr. Veranstalter ist Inklusive Familienzentrum Arche Noah

Zugweg ab Arche Noah rechts Nierenberger Straße – links Osterweg – rechts Ackerweg – links Hahnenkamp – links Schafsweg – Berliner Straße – links Leegmeer Weg – Nierenberger Straße Kindergarten

Kindergarten Löwenzahn Donnerstag, 10. November, Beginn: 18.00 Uhr. Veranstalter ist die Elterninitiative Kindergarten Löwenzahn e.V.

Zugweg Kastanienweg – Normannstraße – Feldstraße – Eikelnberger Weg – Kastanienweg – Kindergarten

Speelberg Freitag, 11. November, Beginn: 16.45 Uhr. Veranstalter ist die Katholische Kirchengemeinde St. Christophorus.

Zugweg Chamaverstraße – Frankenstraße – Gerhard-Cremer-Straße – Akazienweg – Kastanienweg – Eikelnberger Weg – Feldstraße – Normannstraße – Gerhard-Cremer-Straße – Hinter dem Kapaunenberg – Im Grundwald – Kirche (Chamaverstraße)

Vrasselt Freitag, 11. November, Beginn: 17.00 Uhr. Veranstalter ist das Martinskomitee Vrasselt.

Zugweg Kirche – Dorfplatz – Hauptstraße – Jägerweg – Wildwiese – Hubertusstraße – Hauptstraße – Rheinstraße – (neue) St. Antonius-Straße – Hauptstraße – Dorfplatz

Elten Freitag, 11. November, Beginn: 17.30 Uhr. Veranstalter ist das St. Martinskomitee Elten.

Zugweg Schulhof Ausgang links – Seminarstraße – Plagweg – Sandstraße – Neustadt – Wilhelmstraße – Klosterstraße – Eltener Markt (Mantelteilung) – Bergstraße – Schule

Dornick Samstag, 12. November, Beginn: 17.00 Uhr (Messe). Veranstalter ist die St. Johannes-Schützenbruderschaft Dornick.

Zugweg Dorfplatz – Dornicker Straße – Uranusstraße – Dornicker Straße – Dorfplatz

Praest Samstag, 12. November, Beginn: ca. 17.30 Uhr (Wortgottesdienst), Veranstalter ist das Martinskomitee Praest.