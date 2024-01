Ehemaliger Bürgermeisterkandidat Jürgen Tenter im Alter von 81 Jahren gestorben

„Müllmafia-Jäger“ und „Öko-Apostel“ – wenn Jürgen Tenter in den politischen Ring stieg, war er um keine noch so vollmundige Selbstbeschreibung verlegen, um beim Wahlvolk anzukommen. Tenter, der als Bürgermeisterkandidat mehrfach in Isselburg und Rees antrat, gehörte zu den schillerndsten Persönlichkeiten, die die Lokalpolitik in der jüngeren Vergangenheit beider Städte hervorbrachte.