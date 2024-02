Firma storniert Aufträge in Emmerich Glasfaserausbau - Telekom-Tochter GlasfaserPlus zieht sich zurück

Peter Hinze tritt dem entgegen: „Wir haben immer wieder versucht, die Telekom und andere Anbieter für ein Glasfaserprojekt im Innenstadtbereich und den angrenzenden Stadtteilen zu gewinnen. Ohne Erfolg. Erst als ein Mitbewerber nach langen gemeinsamen Vorgesprächen im vergangenen Herbst hier mit einem Ausbauprojekt an den Start gegangen ist, kündigte die Telekom für unsere Stadt ebenfalls ein Ausbauprojekt an. Im Gegensatz zum Mitbewerber allerdings begrenzt auf den Innenstadtbereich, also ohne Speelberg und Leegmeer. Das war für uns deutlich weniger attraktiv. Außerdem hat die Telekom für den Ausbau Ausnahmen verlangt, zum Beispiel im Bereich Bodendenkmalschutz, die wir nicht mittragen konnten. Darum haben wir auch die gewünschte Kooperationsvereinbarung nicht unterzeichnet. Trotzdem hätte die Telekom ihr Projekt hier umsetzen können.“