Emmerich Telekom bietet noch schnelleres Internet für mehr als 1000 Haushalte an

Ab sofort können 1.160 weitere Haushalte in Emmerich mit den Ortsteilen Hüthum, Praest und Vrasselt noch schneller im Netz surfen. Das maximale Tempo steigt beim Herunterladen auf 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Denn die Telekom hat ihr Netz in Emmerich weiter ausgebaut. Das teilt das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung mit.