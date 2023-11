Jetzt bietet auch Telekom Glasfaser in der City an Warum für schnelles Internet in Emmerich bald vielleicht zwei Mal die Straße aufgerissen wird

Neben der Deutschen Telekom hatte unlängst auch das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ Marketingmaßnahmen für ein Ausbauprojekt in Emmerich gestartet. „Wir freuen uns natürlich, dass in den Glasfaserausbau für das Stadtzentrum endlich Schwung kommt. Beide Projekte sind vollständig privat finanziert. Das heißt, am Ende des Tages spart das dem städtischen Haushalt auch eine durchaus beträchtliche Summe. Aber es kann zu der widersinnigen Situation kommen, dass in bestimmten Straßenzügen zwei Glasfaserleitungen in kurzer Zeit hintereinander verlegt werden. Jedes Mal verbunden mit einer kleineren oder auch größeren Baustelle“, so Bürgermeister Peter Hinze in einer Pressemitteilung der Stadt. „Das ist natürlich aus unserer Sicht absolut nicht wünschenswert. Deutlich besser wäre eine verlegte Leitung, die dann von unterschiedlichen Anbietern genutzt werden kann. Aber gegen die derzeitige Situation können wir nichts machen.“