Gesundheitliche Probleme im Alter Telefonsprechstunde mit Chefarzt Resul Toprak am 22. November

Direkter Draht zum Spezialisten: Resul Toprak, Chefarzt der Kliniken für Altersmedizin und Frührehabilitation sowohl am Marien-Hospital Wesel als auch am St. Willibrord-Spital Emmerich, hält am Mittwoch, 22. November, von 14 bis 16 Uhr eine Telefon-Sprechstunde. Der Chefarzt ist unter der Telefonnummer 0281 104-60016 erreichbar.