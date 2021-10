An der Haffener Schützenhalle : Taxifahrer in Haffen überfallen

Der Raubüberfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen an der Velthuysenstraße. Foto: David Young/dpa/David Young

REES-HAFFEN In Haffen ist am frühen Sonntagmorgen ein Taxifahrer überfallen worden. An der Schützenhalle wurde der Mann von zwei Unbekannten bedroht und musste sein Bargeld herausgeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Wie die Polizei berichtet, hatte der 48-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr den Vorplatz der Haffener Schützenhalle an der Velthuysenstraße, nachdem er von seiner Taxizentrale mit einem Fahrauftrag dorthin geschickt wurde. Als der Fahrer sein Taxi dort abgestellt hatte, näherten sich zwei Unbekannte dem Wagen. Einer der beiden Männer setzte sich auf den Beifahrersitz, und forderte den Taxifahrer unter Androhung körperlicher Gewalt auf, ihm sein Geld zu geben. Währenddessen stand der zweite Täter in der geöffneten Fahrertür. Der 48-Jährige händigte nach Angaben der Polizei dem Unbekannten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus. Danach flüchteten die beiden Männer.

Der Täter an der Fahrerseite wird beschrieben als zwischen 18 und 23 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur. Der Mann hatte dunkelblondes, leicht gewelltes Haar und einen leichten Schnäuzer. Er trug dunkle Kleidung und sprach Deutsch ohne Akzent. Der Mann, der sich in das Taxi setzte, war im gleichen Alter, auch etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger, sportlicher Statur. Er hatte dunkelblondes, kurzes Haar, einen leichten Schnäuzer und einen Dreitagebart. Auch er sprach Deutsch ohne Akzent. Dem Taxifahrer war an ihm zudem eine runde Tätowierung an der Innenseite des rechten Handgelenks aufgefallen.