Serie aufgeklärt? : Taxi-Überfälle: Verdacht gegen Mittäter erhärtet

Isselburg/Bocholt/Rees Nach der Serie von Raubüberfällen wurde nun auch die Wohnung eines 16-Jährigen von der Polizei durchsucht. Er blieb jedoch ebenso auf freiem Fuß wie ein 15-Jähriger, der vergangene Woche ins Visier der Ermittler geriet.

Wie berichtet, war es in den vergangenen Wochen zu mehreren Überfällen auf Taxifahrer gekommen. Die Täter hatten sich zunächst als Fahrgäste von Bocholt nach Isselburg sowie nach Rees-Millingen bringen lassen. . In der vergangenen Woche hatte sich zunächst der Tatverdacht gegen einen Jugendlichen erhärtet. Auch bei dem 15-jährigen Isselburger wurde keine Untersuchungshaft verhängt.

Die Serie von Raubüberfällen hatte sich am 13., 20. und am 27. Februar (zweimal) ereignet. Dabei waren die „Fahrgäste“ jeweils vom Bocholter Bahnhof oder dem Busbahnhof aus zugestiegen. Als sie das vermeintliche Fahrziel erreicht hatten, bedrohten sie die Taxifahrer oder griffen sie sogar an und forderten die Herausgabe von Geld. Taxiunternehmen lassen sich mittlerweile den Personalausweis ihrer Fahrgäste zeigen, wenn es in die beschriebenen Richtung geht.