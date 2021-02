Tauwetter hat auch in Rees eingesetzt : Landwirte halfen Bauhof beim Wintereinsatz

REES Innerhalb weniger Tage sind die Temperaturen gestiegen. Der Schnee ist fast weggetaut. Anlass, eine Bilanz des Wintereinsatzes in Rees zu ziehen.

Zudem müsse man auch immer bedenken, dass es hier um extreme Bedingungen gegangen sei. „Für solche Situationen können wir gar keinen Winterdienst vorhalten, denn der wäre zu personalintensiv und dafür würde der Bauhof noch mehr Fahrzeuge benötigen“, so Franken. Dann würde in Jahren, in denen kein so heftiger Schneefall komme, kritisiert, dass die Kosten zu hoch wären.