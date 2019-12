Bildersuche : Tauschabende starten in dieser Woche

Haldern (RP) Weil die Jagd nach dem runden Leder immer noch die „schönste Nebensache der Welt“ ist, hat sich der Halderner Gewerbeverein in diesem Jahr dazu entschieden, das Weihnachtsspiel dem Fußball zu widmen.

Die Sammelbilder, die die Kunden jetzt bei ihrem Einkauf bekommen, sind ab sofort in den Halderner Geschäften erhältlich. Alle, die Bilder doppelt haben, können sie an den nächsten drei Donnerstagen, jeweils um 20 Uhr, tauschen. Die letzte Woche in der RP veröffentlichen Termine waren falsch. Hier die richtigen Daten: 5. Dezember Lindenhof, 12. Dezember Haldern Pop Bar, und 19. Dezember (letzte Chance) Gasthof Tepferdt. Der Gewerbeverein weist zudem darauf hin, dass im Sammelband auf der Seite 12/13 der Name Thommy Geldermann im Untertitel vergessen wurde. Und er fragt, wer sich auf dem hier abgedruckten Foto wiedererkennt. Zu sehen ist die E-Jugend des SV Haldern Ende der 1960er Jahre. Hinweise an info@haldern-pop.de.