Fahndungsfoto aus Emmerich Taschendieb erbeutet 1000 Euro

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 10. August 2022 die Geldbörse einer Frau aus ihrer Umhängetasche, die sie beim Einkaufen in einem Discounter an der s-Heerenberger Straße bei sich trug. Anschließend wurde mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in einer Emmericher Bankfiliale eine Geldverfügung in Höhe von 1.000 Euro vom Konto der Frau getätigt. Dabei wurde ein Tatverdächtiger von einer Überwachungskamera erfasst.