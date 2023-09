Benefizgala Mitreißende Tänze im Bürgerhaus

Tanzgruppen aus Rees, Haldern, Mehr und sogar Till-Moyland waren vertreten und brachten eine vielfältige Mischung der Tanzgenres auf die Bühne. Die „Space Babes“ des Jugendhauses Remix und die „New Ones“ aus Haldern sowie die Time Out und Wilden Hopser vom DJK hatten verschiedene HipHop-Tänze mitgebracht, die ihnen einiges abverlangten. Die Gruppe „Perlenzauber“ schüttelte mit ihrem Bauchtanz die Last des Alltags von sich und vor den Seniorenhüpfern konnte man nur den Hut ziehen: mitreißend und humorvoll tanzten sie „Hut ab!“ zu Rolf Zuckowskis Klassiker. In coolen Cowboystiefeln standen die Millfield Dancer für ihren Linedance auf der Bühne und die Wilden Hopser brachten ihren neuen Cheerleadertanz mit. Höhepunkte waren die Gesangeinlagen von Ella Gamers (11) und Philipp Hasenkox (11), die sich auch als Komiker gut gemacht hätten, sowie der Zirkus-Showtanz von No Name aus Mehr, die eine gruselig anmutende Clownspuppen-Geschichte mitgebracht hatten.