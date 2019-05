Benefiz-Turnier : Tanzen für die gute Sache

Rees Beim Benefiz-Event des DJK TuS Esserden kamen Tanzfreunde bei tollen Auftritten auf ihre Kosten. Und gespendet wurde auch.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war der Auftritt des Sängers Joaquin Parraguez aus Haldern, Teilnehmer bei „Deutschland sucht den Superstar“, der es bis in die engere Auswahl in Österreich und Thailand schaffte. „Ich kann zwar nicht tanzen, aber der liebe Gott hat mir ein anderes Talent gegeben: Ich singe für Sie!“ sagte der junge Musiker, der die Benefizveranstaltung gerne unterstützte. Er bewies ebenfalls, dass er ein Könner auf der Gitarre ist. Mit seinem Casting-Song „Fly me to the moon“ von Frank Sinatra begeisterte er das Publikum, viele Gäste zückten ihr Handy für Fotos und Videoaufnahmen. Da war natürlich eine Zugabe fällig. Er sang „What a wonderful world“. Auch bei seinem zweiten Auftritt etwas später kam er ohne Zugabe nicht von der Bühne.