Freizeit : Hip-Hop: Tanz-Unterricht mit Choreograph Salva Romano

Rees (RP) „Eindruck durch Ausdruck“, unter diesem Motto findet seit Jahren mit Unterstützung des BAG Musik Niederrhein-Nord der HipHop-Tanzunterricht des Jugendhauses Remix in Rees statt. Er wird vom erfahrenen Tänzer und Choreographen Salva Romano geleitet, der bereits für Shows wie DSDS oder Germany’s Next Topmodel und mit Künstlern wie French Montana und Daddy Yankee arbeitete.

Im Kurs werden Musikalität gefördert und Grundlagen des Hip-Hop Dance vermittelt. Für die altersgemischte Tanzgruppe werden Jungen und Mädchen ab zehn Jahren gesucht, die die aktuellen Tänzer unterstützen möchten. So stehen in diesem Jahr wieder Auftritte an, bei denen die eigenen Choreographien einem Publikum präsentiert werden können. Wer Freude an Bewegung hat und professionelle Choreographien erlernen möchte, ist zum Probetraining eingeladen (die ersten beiden Stunden sind kostenlos). Trainiert wird donnerstags ab 16 Uhr im Jugendhaus Remix am Westring. Vorkenntnisse nicht nötig.