Polizeibericht : Tankstellenkassierer mit Waffe bedroht

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rees (RP) Am Samstag um 21.40 Uhr betrat ein unbekannter Täter eine Tankstelle an der Rauhe Straße in Rees und bedrohte den Kassierer mit einer Schußwaffe. Anschließend entnahm er Geld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Weseler Straße.

