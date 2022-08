Am Freitagabend : Überfall auf Tankstelle an der Ostermayerstraße

EMMERICH Am Freitagabend hat ein Mann die Tankstelle an der Ostermayerstraße überfallen. Eine Mitarbeiterin weigerte sich, die Kasse zu öffnen. Der Täter zog mit Zigaretten ab.

(RP) Auf die Kuster-Tankstelle an der Ostermayerstraße ist am Freitagabend ein Überfall verübt worden. Wie die Polizei berichtet, betrat ein männlicher Täter gegen 21.15 Uhr den Verkaufsraum der Ostermayerstraße Tankstelle. Er ging direkt hinter den Kassenbereich und stieß eine 36- jährige Mitarbeiterin zur Seite. Dort nahm er Geld, welches auf der Verkaufstheke lag an sich und forderte die Mitarbeiterin in akzentfreiem Deutsch auf, die Kasse zu öffnen. Da sie dieser Forderung nicht nachkam, verstaute der Täter einige Schachteln Zigaretten in einen mitgeführten Rucksack und flüchtete in unbekannte Richtung.