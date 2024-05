Tambourcorps Rees Seit 100 Jahren bestens getaktet

Das Tambourcorps Rees könnte sich im Grunde auch Tambourcorps Roos nennen. Denn seit 100 Jahren stellt die Familie Roos den Tambourmajor und Vorsitzenden des Spielmannszuges. Fritz Roos (1900 bis 1977) gehörte 1924 zu den Gründungsmitgliedern. Er übergab den Tambourstab am 70. Geburtstag, im April 1970, an seinen Sohn Erwin. Dieser folgte dem Beispiel und gab den Tambourstab ebenfalls am 70. Geburtstag, im Dezember 2001, an seinen Sohn Michael weiter.