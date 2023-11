You-Tube-Show aus Rees Unterhaltsamer Talk zu „Wetten dass...?“

In ihrer Kindheit saßen Michael Scholten und Lars Giesen, aufgewachsen in Rees und in der Wittenhorst, im Bademantel vor dem Fernseher, ab 1998 waren sie immer wieder live bei „Wetten, dass...?“ in verschiedenen Mehrzweckhallen Deutschlands dabei. Während es Lars Giesen stets auf Autogramme und Fotos mit den Prominenten abgesehen hatte, war Michael Scholten mehr als 40-mal als Autor der ZDF-Online-Redaktion hinter den Kulissen aktiv, bereitete Interviews mit den Stargästen vor und hielt skurrile Geschichten fest. Auch den tragischen Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch erlebten die beiden Reeser im Dezember 2010 in Düsseldorf mit.