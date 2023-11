Umwelt Hochwasserschutz ohne Grenzen

Artur Bowkun informierte auch über den Umsetzungsstand des 10-Punkte-Arbeitsplans „Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ in NRW, der nach der Hochwasserkatastrophe 2021 ins Leben gerufen wurde. Zur schnellen Umsetzung habe das Land rund 100 zusätzliche Stellen geschaffen. Eine 30-köpfige Experten-Kommission begleite die Arbeitsfortschritte. Derzeit läuft ein Testbetrieb der Vorhersage an 23 Hochwassermeldepegel an 14 Gewässern. Ziel sei die Einführung von Hochwasservorhersagesystemen für so viele Gewässer wie möglich.