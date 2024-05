Musikspektakel in Rees und Haldern Vier Tage, neun Konzerte

Am Freitag, 14. Juni, geht es dann mit gleich drei Veranstaltungen weiter: Um 18 Uhr gibt es in der Halderner St.-Georg-Kirche eine musikalische Abendandacht mit dem Pfarrcäcilienchor Haldern. Um 19 Uhr ertönt dann das eigentliche Eröffnungskonzert der Reihe mit den Haldern Strings in der evangelischen Kirche in Rees. „Dabei wird das Cello im Mittelpunkt stehen mit Werken von Bach, Mozart und Offenbach“, so Ole Hansen von den Strings. Um 20.30 Uhr lockt der Buena Ressa Music Club mit einem Acustic Jam zur Pumpe am Markt. „Das wird eine ganz lockere Sache“, sagt Norbert Frericksen von Buena Ressa. Die Musikfreunde von der Empeler Straße sind seit Beginn fester Bestandteil der „Tage der Musik“.