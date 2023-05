Tage der Musik Musikspektakel für jeden Geschmack

REES/HALDERN · Vom Blasorchester bis zur Punkrockband: Die Tage der Musik haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. In Rees und Haldern finden neun Konzerte an vier Tagen statt. Der große Abschluss findet am Sonntag statt.

08.05.2023, 15:43 Uhr

Ein Höhepunkt der Tage der Musik: das Abschlusskonzert mit dem Halderner Blasorchster, den Haldern Strings und weiteren Gästen. Foto: Michael Scholten

Seit mehr als zehn Jahren sind die „Tage der Musik“ fester Bestandteil des Reeser Kulturkalenders. Anfangs war der Zuspruch noch durchwachsen. Doch seitdem die Veranstaltung über mehrere Tage und Orte verteilt wurde, sind Beteiligung und Resonanz stetig gewachsen. Wie sehr – das lässt sich unter anderem an den traditionellen Abschlusskonzerten im Bürgerhaus sehen. Dass dieses auch am kommenden Sonntag wieder gut gefüllt sein wird, darauf hoffen natürlich alle Beteiligten.