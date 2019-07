Anholter Schweiz : Tag des Waldes im Biotop-Wildpark

Mit seinem Kaltblüter zieht ein „Pferderücker" einen Baumstamm durch den Wald. Auch das gibt’s am Sonntag in Vehlingen zu sehen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

VEHLINGEN Am kommenden Sonntag dreht sich in der Anholter Schweiz alles um die Bäume. Mit vielen Aktionen werden Wald und Waldbewohner den Besuchern des Biotop-Wildparks näher gebracht.

Die Baumschule Rees und die Firma Knipping aus Hamminkeln zeigen Wissenswertes über die Arbeitsschritte vom gewachsenen Baum zum Balken mit einem mobilen Sägewerk und einer Holzerntemaschine (hinter dem Luchsgehege, stündlich ab 13 Uhr). Die Waldführung mit Fortswirt Christian Boland beginnt um 12 Uhr vor der Brücke zum Schweizer Häuschen. Der Baumschnitzer ist gegenüber des Spielplatzes zu finden, das Regionalforstamt Münsterland am Hexenkreis auf dem Weg vom Eingang in Richtung Wolf, der Baumkletterer gegenüber des Kiosks am Schweizer Häuschen, wo auch die Pferderücker sein werden (in Richtung Fuchs).