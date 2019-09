Ausflugstipp : Hier sind die Denkmäler am Sonntag geöffnet

Auch das Schloss Hueth kann am Denkmaltag am kommenden Sonntag besichtigt werden. Foto: latzel

Rees/Haldern/Haffen/Hueth Alte Turnhalle, Battenbergturm, Schloss Hueth, die Scholten-Mühle und der Trafo-Turm in Haffen können besichtigt werden.

(RP) Am kommenden Sonntag, 8. September, findet deutschlandweit wieder der Tag des offenen Denkmals statt. Auch in Rees sowie in Hueth; Haldern und Haffen können an diesem Tag Bauwerke besichtigt werden, die unter Denkmalschutz stehen.

Eine Aktion zum Mitmachen gibt es dabei in Rees an der Sahlerstraße: Die Interessensgemeinschaft zum Erhalt der alten Grundschulturnhalle lädt zum „Turnen wie früher“ ein. Von 14 bis 18 Uhr kann in der denkmalgeschützten Halle, Eingang Greisstraße, ein Parcours durchlaufen werden. Besucherinnen und Besucher können sich barfuß oder mit Turnschuhen an unterschiedlichen Stationen mit viel Spaß bewegen. Die ganze Zeit über stehen Übungsleiter den Gästen zur Seite.

Zudem werden Mitglieder der Geschichtsvereins Ressa eine Ausstellung zur Geschichte der Nutzung der Halle zeigen. Sie war nicht nur Notkirche, Theater- und Konzertsaal, sondern auch zahlreiche Schul- und Sportveranstaltungen haben dort jahrzehntelang stattgefunden. So können auf zwei unterschiedliche Arten persönliche Erinnerungen an die Turnhalle aufgefrischt und bestenfalls auch geteilt werden.

Auf der Bühne der Halle wird zum einen im Laufe des Nachmittags die Tanzgruppe „Phantoms“ einen Kick-Line-Tanz vorführen. Zum anderen findet dort eine Aufführung einer Improvisationstheatergruppe statt. Für Getränke und Kuchen ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls besichtigt werden kann der Battenbergturm in Haldern an der Wertherbrucher Straße (11 bis 17 Uhr). Er ist ein aus dem späten Mittelalter erhaltener Wohnturm und damit einzigartig am Unteren Niederrhein. Der Heimatverein Haldern kümmert sich schon seit Jahren um den Erhalt des Bauwerks.

Normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist das aus dem 14. Jahrhundert stammende Schloss Hueth. Für den Tag des offenen Denkmals machen die Eigentümer der Wasserburg am Alten Deichweg jedoch eine Ausnahme. Führungen werden zwischen 11 und 17 Uhr nach Bedarf angeboten.

Ebenfalls von 11 bis 17 Uhr ist der alte Transformatorenturm an der Hahnenkroitstraße in Haffen für Besucher geöffnet. Der Turm, der aus dem Jahr 1914 stammt und Haffen-Mehr mit Strom versorgte, wurde von dem Verein „Mehr-Spannung“, der sich aus der umliegenden Nachbarschaft gründete, vor neun Jahren symbolisch für einen Euro gekauft. Er soll erhalten bleiben, um Besuchern die Arbeitsweise dieser Stationen früherer Tage zu verdeutlichen.