Im Rheinpark in Emmerich Samstag Tag der Vereine und Unternehmen

Schon in 2022 gab es in der Innenstadt so einen Tag, eingebettet in den „Emmericher Sommer“. Den Leuten gefiel es. Immerhin gibt es in Emmerich 140 Vereine. Und so kamen die Geschäftsführerin der Emmericher Wirtschaftsförderung, Sara Kreipe, und ihre Mitarbeiterinnen Patricia Koenen und Verena van Niersen zu dem Schluss, dass der Tag der Vereine eine eigene Veranstaltung Wert sei. Und zwar an einem zentralen Ort und nicht über die Innenstadt verteilt. So findet die Veranstaltung am Samstag im Rheinpark statt.