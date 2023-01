Austausch zwischen Dorf und Ortsvorsteher Tag der Vereine in Mehr geplant

Fest steht bereits, dass diese Aktion am 6. Mai stattfinden wird. Den Termin kann man sich also bereits vormerken. Man findet ihn auch bereits im Online-Dorfkalender, der insgesamt sehr gut angekommen ist. Der Dorfkalender ist ein im Internet verfügbarer Kalender mit allen bekannten Terminen der Vereine in Haffen und Mehr, der durch den Mehrer Ortsvorsteher ins Leben gerufen wurde und auch von ihm gepflegt wird. „Dies erfordert natürlich, dass ich Informationen über die Termine aus den Vereinen bekomme. Da gibt es noch Steigerungspotential“, stellt van Ophuysen etwas humoristisch fest.