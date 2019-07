Unternehmen in Rees : Kanzlei „Swiss Life“ ist jetzt im RBU-Gebäude zuhause

REES Tim Nobel und Felix Schaffeld haben im RBU-Gebäude an der Empeler Straße die örtliche Kanzlei des Unternehmens Swiss Life Select eröffnet. Bei einem Tag der offenen Tür stellen sie sich am Samstag der Öffentlichkeit vor.

(ms) Das RBU-Gebäude an der Empeler Straße 122 gleicht einem Mikrokosmos der Reeser Dienstleistungsbetriebe: Architekten, Ingenieure und ein Schornsteinfegermeister haben sich in dem ehemaligen Verwaltungshaus der Reeser Bau-Unternehmung ebenso niedergelassen wie IT-Agenturen, eine Heilpraktikerin für Psychotherapie oder der ambulante Pflegedienst der Lebenshilfe Unterer Niederrhein. Mit Tim Nobel (33) und Felix Schaffeld (29) sind jetzt weitere Mieter eingezogen. Die ausgebildeten Bänker aus Rees und Haldern haben in der zweiten Etage des RBU-Gebäudes die örtliche Kanzlei des Unternehmens Swiss Life Select eröffnet. Bei einem Tag der offenen Tür stellen sie sich am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 17 Uhr der Öffentlichkeit vor.