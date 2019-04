Jetzt satte Mehrheit für CDU und BGE : Nach SPD-Austritt: Sultan Seyrek jetzt bei der CDU

Emmerich Sultan Seyrek saß für die Sozialdemokraten im Rat. Nun ist sie bei der CDU-Fraktion. CDU und BGE haben deshalb eine satte Mehrheit im Rat.

Das Ratsmitglied Sultan Seyrek hat sich der CDU-Fraktion angeschlossen. In der Ratssitzung am Dienstag saß sie in den Reihen der Christdemokraten.