Suicid am Mahnensee : Toter in Rees: Polizei fragt nach Identität

Rees Am Samstagabend wurde eine Leiche in einem Waldstück bei Rees entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass sich der 60 Jahre alte Mann das Leben genommen hat. Um wen es sich handelt, ist unklar.

(RP) Die Polizei bittet um Mithilfe, um einen Toten zu identifizieren, der am Samstagabend in Rees entdeckt wurde. Wie sie berichtet, fand ein Zeuge gegen 21.20 Uhr in einem Waldstück an der Straße Reeserward in Höhe des Mahnensees den Leichnam eines Mannes. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Da der Tote keine Ausweispapiere bei sich trug, konnte er bislang nicht identifiziert werden. Auch ist noch unklar, auf welchem Weg der Mann zu der Örtlichkeit kam – in der Nähe wurde bislang kein abgestelltes Fahrzeug gefunden. Die Polizei wendet sich daher mit einer Beschreibung des Toten an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf die Identität des Mannes zu erlangen.