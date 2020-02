Sturmtief : „Victoria“ hält Feuerwehr in Atem

Foto: dpa/Marcel Kusch

Emmerich/Rees/Isselburg In Isselburg fiel ein Baum auf einen geparkten Schullbus, in Rees wurde ein Gastank beschädigt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hg/bal) Sturm „Victoria“ hat in Emmerich für zwei Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Am Blinden Weg musste die Wehr am Sonntag um 20 Uhr einen Baum von der Straße, vorher war sie um 18.30 Uhr bereits an der Zevenaarer Straße gewesen. Auch dort war ein Baum auf die Straße gefallen.

In Rees musste die Feuerwehr zwischen 15 und 17 Uhr dreimal wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Ein Einsatz war dabei besonders brenzlig: An der Deichstraße war ein Baum auf einen Gastank gestürzt. Wie die Feuerwehr jedoch feststellen konnte, hatte der Baum glücklicherweise kein Leck in dem Gastank verursacht.

Heftiger wütetet „Victoria“ in Isselburg. An der Verbundschule am Stromberg kippte ein Baum auf einen dort geparkten Schulbus. Auch am Höftgraben war ein Baum auf einen Pkw gestürzt, am Klärwerk wurde eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen.