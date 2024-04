Interview Bruno Schmitz „Keine Angst vor Habeck und Baerbock“

Schmitz Gute Frage. Wir haben eine Nummer zur chaotischen Kölner Verkehrssituation. Das Thema findet man ja in vielen Städten. Von daher ist der Sketch leicht übertragbar. Das Programm ist nicht in Kölsch. Aber seit wir vor 25 Jahren die Idee hatten, mit „Stunk Unplugged“ auf Tournee zu gehen, wählen wir die Nummern so aus, dass man sie auch außerhalb von Köln versteht. Wir sind damit auch schon in Berlin oder Dortmund aufgetreten und die Leute waren begeistert.