Stunksitzung in Rees Das „grünste Gericht“ - Wo die Öko-Hölle wartet

Personalstark waren Sketche wie jener über das Verkehrschaos auf Kölner Straßen besetzt: Da kämpften Autofahrer gegen Radfahrer, Scooter-Fahrer gegen Fußgänger (mit der Untergruppe Hundebesitzer), und die U-Bahn-Fahrer kamen zu spät. Wahrlich Loriot-Qualität erreichte die politische Talkshow, in der Moderatorin „Maybrit Maischberger“ alle Klischeegäste auffuhr, die mit Satzfragmenten und Worthülsen („These!“ – „Antithese!“ – „Zahlen, Zahlen, Zahlen“ – „Fremdwörter“) für heiße Luft sorgten. Ein weiteres Highlight, das das Ensemble mit seinem Team von Autoren und Autorinnen erarbeitet hatte, war das „grünste Gericht“, in dem sich ein frisch verstorbener 68-Jähriger für seine Ökobilanz rechtfertigen muss, um in den Öko-Himmel zu kommen: „Da schmeckt das Tofu nach etwas.“ Am Ende helfen ihm auch Hybrid- und E-Auto, Regentonne und Komposthaufen nicht: Da er zur Industrienation Deutschland gehört und obendrein mit dem Enkel mal zu den „Der Herr der Ringe“-Drehorten in Neuseeland geflogen ist, lautet das Urteil: Öko-Hölle.