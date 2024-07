Klavierkonzerte im Stadttheater Hochtalentiert und jung - Studentenmusikfestival in Emmerich

In zwei Festivalwochen vom 22. Juli bis zum 3. August werden bei über 100 Konzerten an verschiedenen Orten in der Euregio Rhein-Waal musikalische Interpretationen am Flügel zu hören sein. Die Pianistinnen und Pianisten sind allesamt hochbegabte junge Menschen, die an verschiedenen Musikhochschulen in Europa studieren.