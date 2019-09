Aus Windkraft-Erlösen : Stiftung schüttet Gelder an Vereine aus

REES Die SL Natur-Energie-Gruppe fördert bereits zum zweiten Mal mit den von ihr erzielten Stromerlösen gemeinnützige Gruppen in Rees.

Zehn moderne und leistungsstarke Windkraftanlagen wurden vor gut zwei Jahren in den Windkonzentrationszonen im Stadtgebiet Rees errichtet und in Betrieb genommen. Seit dem Entstehen dieser Anlagen produziert die SL Natur-Energie-Gruppe dort Öko-Strom aus Windkraft. Zudem löst die SL Natur-Energie Stiftung jetzt bereits im zweiten Jahr ihr zugesichertes Versprechen ein. Die Stiftung fördert mit 1,25 Prozent der in Rees erzielten Stromerlöse gemeinnützige Gruppen der Stadt. Dies bedeutet einen Zuschuss und Fördermittel von mehr als 60.000 Euro pro Jahr für die Vereinskassen der Vereine und Verbände in Rees.