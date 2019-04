Stadtentwicklung : Strom fürs neue Stadtviertel

Emmerich Auf dem ehemaligen Kasernengelände gehen die Arbeiten für die Stromversorgung auf die Zielgerade. Die Stadtwerke Emmerich verlegen auch die Gas- und Wasserleitungen.

(rey) Die Stadtwerke Emmerich dürfen auf neue Kunden hoffen. Der Energieversorger, der bereits heute 90 Prozent der privaten Haushalte in Emmerich mit Strom versorgt, ist mit den restlichen Bauarbeiten für die Stromversorgung im neuen Stadtviertel, dem ehemaligen Kasernen-Gelände, zu Gange. Gelegt worden sind auch Wasser- und Gasleitungen. Die Stadtwerke sichern durch ihr Engagement unter anderem die Energieversorgung im Gesundheitspark. Dahinter verbirgt sich ein medizinisches Zentrum, eine psychosomatische Klinik, eine Pflegeeinrichtung, betreutes Wohnen, Mietwohnungsbau und die bereits eröffnete Kita Räuberhöhle.

Eine große Trafo-Station wurde bereits gebaut. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Schwerlast-Station, die im Vergleich zu normalen Stationen das Dreifache an Leistung bringt. Dabei ist die 1200-Kilowatt-Station noch erweiterbar: „Bislang ist nicht genau absehbar, wie viel Leistung beispielsweise der Klinikbereich braucht“, sagt Harald Koster, bei den Stadtwerken zuständig für den Netzbetrieb Strom. Kleinere Trafo-Stationen sollen später noch entstehen, und zwar fürs Pflegeheim und die Klinik. Dort werde aufgrund der medizinischen Ausstattung mehr Leistung gebraucht, so Koster.

Laut dem Projektentwickler mona, der für die 350.000 Quadratmeter verantwortlich ist, steht 2019 Folgendes an:

Die Leitungen, die die Tiefbaufirma Siebers aus Kleve verlegt hat, sind bereits an die Trafo-Station angeschlossen. Die Leitungen haben eine Leistung von 10.000 Volt, die auf 400 Volt transformiert werden und so in den Häusern ankommt. Bisher wurden 1,4 Kilometer Mittelspannungskabel und 1,2 Kilometer Niederspannungs-Kabel verlegt.