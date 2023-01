Sternsingeraktion Viel Einsatz für den guten Zweck

(ms) Das vorläufige Sammel-Ergebnis von rund 10.800 Euro verkündete Pfarrer Michael Eiden am Sonntag in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt. Hinzu kam noch die Kollekte aus dem Gottesdienst. Auch in den Ortsteilen waren viele Sternsinger unterwegs, die ebenfalls für das diesjährige Beispielland Indonesien und Kinderhilfsprojekte in anderen Teilen der Welt sammelten.