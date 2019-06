Baufirma gegen Mona und umgekehrt : Millionen-Streit in der alten Kaserne

Emmerich Das Bauunternehmen Trigenius verklagt die Mona GmbH und fordert Geld. Diese wiederum erhebt Vorwürfe gegen die Trigenius.

Emmerichs Riesen-Projekt in der alten Kaserne schreitet voran. Die Gebäude für das Pflegezentrum, für die Demenzbetreuung und für das Betreute Wohnen sind fertig. Die Emmericher Politik ist beruhigt. In der Kaserne scheint es keine Probleme zu geben.

Der Österreicher, dessen Firma ihren Sitz in Oberhausen hat, sagt: „Ich habe die Baustelle geräumt, alle Container sind abgezogen. Das habe ich schon zum dritten Mal machen müssen.“ Immer wieder sei nicht gezahlt worden. Noch am Mittwoch habe er die letzten Container mit der Hilfe eines Rechtsanwalts von der Baustelle geholt. Schon vorher habe er alle hochwertigen elektrischen Teile, die noch verbaut werden mussten, aus den fertig gebauten Gebäuden geholt und gesichert.

Köstinger hat die baurechtliche Abnahme des Objektes durch die Stadt Emmerich abgesagt. „Ich habe in der Stadtverwaltung Bescheid gegeben, warum ich das mache. Denn sonst ist alles von der Verwaltung abgenommen, die Mona übergibt danach die Gebäude an den Endabnehmer Patrizia, löst vielleicht die Projektgesellschaft auf und ich renne dem Geld hinterher.“

Der Mona-Chef weiter: „Herr Köstinger hätte am 1. März mit dem Bau fertig sein müssen. Jetzt haben wir Ende Juni. Ich musste wegen der Verzögerungen bereits 400.000 Euro Schadensersatz an die Patrizia überweisen. Unterm Strich kann Herr Köstinger maximal Forderungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro an uns stellen. Unsere Forderungen ihm gegenüber belaufen sich auf 2,75 Millionen Euro.“