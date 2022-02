Politik : Karczewski (CDU) kontert Spitzen von Wißen (SPD)

rees Der CDU-Fraktionschef Diester Karczewski schießt gegen Ratskollegen Bodo Wißen von der SPD nach dessen Sticheleien rund um die Anträge zu den Haushaltsberatungen.

(bal) Zwischen der CDU und der SPD in Rees gibt es Streit um die Anträge zu den Haushaltsberatungen. Wie berichtet, hatte die CDU die Antragsflut der SPD moniert, die insgesamt elf Vorschläge eingebracht hatte. Bodo Wißen (SPD) hatte der CDU daraufhin Ideenlosigkeit vorgeworfen. Jetzt schießt CDU-Fraktionschef Dieter Karczewski zurück: Wißen falle eher durch Abwesenheit in den Gremien und unqualifizierte Pressemitteilungen für die SPD Rees unangenehm auf, so Karczewski. Bei der SPD ersetze „operative Hektik geistige Windstille“. Von den elf Anträgen der SPD seien zehn dem falschen Produkt des Reeser Haushalts zugeordnet, zudem sei kein Antrag der SPD-Fraktion ist haushaltsrelevant. „Die Vorstöße der SPD-Fraktion hätten bereits durch einfachen Anruf bei der Verwaltung geklärt werden können“, so Karczewski, der mehrere Beispiele nennt. So stünden für bienenfreundliche Versickerungsflächen im Haushalt 10.000 Euro bereit. Die SPD-Fraktion habe jedoch beantragt, 1000 Euro bereitzustellen, wolle also offensichtlich eine Küzung des Ansatzes. Karczewski wundert sich auch über den SPD-Antrag zum Barfußpfad in Ergänzung zur vom Rat beschlossenen Einrichtung von Outdoor-Fitnessgeräten am Fuß- und Radweg Reeser Meer. „Das hat der Rat gar nicht beschlossen. Einstimmig beschlossen wurde die Errichtung eines Fitnessparkes am Westring in Rees, so Karzcewski, der sich fragt, ob Bodo Wißen damals in der Ratssitzung „geschlafen und den Beschluss verpennt“ habe oder schon im „erfolglosen Wahlkampf für das Bundestagsmandat“ war.