Ausschuss : Streit um Kunstrasenplätze

Rees Bis 2021 sollen in Rees alle Fußballplätze Kunstrasen erhalten. Haldern macht den Anfang. Doch das Vorhaben wird deutlich teurer, als gedacht. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde darüber heftig gestritten.

Wenn im Fußball mehrere Spieler aneinander geraten, sprechen Sportreporter gerne von Rudelbildung. Die gab es zwar nicht am Dienstag beim Haupt- und Finanzausschuss in Rees, wohl aber ein paar verbale Grätschen und rhetorische Fouls – die Kontrahenten trugen grüne und schwarze Leibchen.

Entzündet hatte sich der Streit am letzten Tagesordnungspunkt, einer so genannten überplanmäßigen Ausgabe, die der Ausschuss absegnen sollte. Denn der Kunstrasenplatz für den SV Haldern wird deutlich teurer als gedacht. Mehrkosten von 119.000 Euro müssen für das Projekt eingeplant werden. Somit wird der Platz insgesamt 590.000 Euro kosten.

Wie berichtet, hatten Politik und Verwaltung letztes Jahr beschlossen, dass alle Fußballvereine im Stadtgebiet einen Kunstrasenplatz erhalten sollen. Zum einen hat das den Hintergrund, dass so Spielabsagen und Trainingsausfälle vermieden werden sollen. Zum anderen lässt sich mit Kunstrasenplätzen langfristig auch Geld sparen. Denn sie sind günstiger in Pflege und Unterhalt. Bis zum Jahr 2021 sollten deshalb der SV Haldern, der SV Rees, Fortuna Millingen, Blau-Weiß Bienen und der TuS Haffen-Mehr mit Kunstrasen ausgerüstet werden.

Doch wie sich jetzt zeigte, ist die Auftragsvergabe schwieriger als gedacht. Von den zwölf angeschriebenen Unternehmen für den Platz in Haldern hätten nur zwei ein Angebot abgegeben, dass sich mit den Vorstellungen der Stadt decke, berichtete Kämmerer Andreas Mai. Weil viele der Fachfirmen komplett ausgelastet seien, hätte es zudem in den letzten beiden Jahren enorme Kostensteigerungen gegeben. Das Angebot, für das man sich jetzt entschieden habe, sei zwar im Invest teurer, hätte aber den Vorteil, dass man durch einen besseren Untergrund langfristig wieder mehr Geld sparen könne, denn nach rund 15 Jahre müsse nur der Grasteppich und nicht auch noch der Untergrund ausgetauscht werden, so Mai. Das Geld für die Zusatzausgabe in Haldern soll über den zurückgestellten Ausbau der Elsa-Brandström-Straße finanziert werden.

Während sich CDU, SPD und FDP einverstanden zeigten, hatten die Grünen „Bauchschmerzen“, wie Ulrich Doppstadt sagte. Ursprünglich sei nur von Kosten zwischen 320.000 bis 340.000 Euro pro Platz die Rede gewesen. Jetzt liege man bei den Kosten gut 25 Prozent darüber. „Hätten wir das vor einem Jahr gewusst, hätte es bestimmt keine so einmütige Zustimmung gegeben“, so Doppstadt. Sein Fraktionskollege Herbert Schramm sprach sogar von einer „Hyperinflation“ und stellte infrage, ob die Verwaltung genügend Unternehmen angeschrieben habe. Er stellte den Antrag, die Auftragsvergabe neu auszuschreiben. „Wir sparen für Haldern die Elsa-Brandström-Straße ein. Die Frage ist, was sparen wir für Rees und Millingen ein? Das Freibad?“

Das brachte die CDU und Bürgermeister Christoph Gerwers auf die Palme. Während CDU-Fraktionschef Dieter Karczewski („Mir ist es zu dumm, dazu etwas zu sagen“) Schramm Ahnungslosigkeit vorwarf, machte Gerwers, der die Argumentation des Grünen als „abenteuerlich“, „weltfremd“ und „losgelöst von den Fakten“ bezeichnete, klar, dass im Falle einer neuerlichen Ausschreibung das ganze Programm für alle Vereine um mindestens ein Jahr verschoben werden müsse. „Ich wette mit Ihnen, dass der Platz in Haldern bei einer neuen Ausschreibung dann noch teurer und in diesem Jahr nicht fertig wird.“