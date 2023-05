Politik in Emmerich Warum es Streit um einen dm-Drogeriemarkt in der alten Kaserne gibt

Schon vorher sorgt eine Stellungnahme des Büros, dass die Gewerbeflächen in der Innenstadt füllen soll, für Aufregung bei der BGE. Das Büro „Schneider + Straten“ rät dringend von einer Genehmigung ab. In der Stellungnahme heißt es unter anderem: „In Emmerich profitieren die Geschäfte in der Fußgängerzone maßgeblich von der Kundenfrequenz des dm-Marktes. Falls in Emmerich nun ein Drogeriemarkt auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht, wird ein wesentlicher Teil der aktuellen Kunden des dm-Marktes seine Einkäufe in Zukunft nicht mehr in der Innenstadt erledigen (...). Zusätzlich besteht eine große Gefahr darin, dass nach Eröffnung eines dm-Marktes auf dem ehemaligen Kasernengeländes die dm-Filiale in der Innenstadt mittelfristig nicht weitergeführt wird.“